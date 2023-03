Bastogne : de nouvelles infrastructures pour la formation des pompiers

Voies de chemin de fer, portion d'autoroute et passage à niveau, autant d'infrastructures disponibles pour la zone de secours Luxembourg. Ces aménagements ont été financés dans le cadre d'un projet européen sur le site de Sans Souci à Bastogne. Le but étant de former les pompiers au plus près de la réalité.

Voilà quelques années déjà que des conteneurs sont disposés à Sans Souci pour les exercices d'incendie. Mais depuis peu, le site de la zone de secours Luxembourg été amélioré.

1,3 million d'euros, débloqué dans le cadre d'un projet INTER'RED, a permis la création de deux voies de chemin de fer avec deux wagons qui ont notamment été utilisés par la SNCB pour le transport des navetteurs. "Cela permet de faire de l'évacuation classique, et on a également la possibilité de les enfumer", explique Gaëtan Plasman, coordinateur technique de la formation des pompiers. "Donc on imagine un train qui serait en panne en pleine campagne, on vient placer un deuxième train à côté et on a l'obligation de faire transvaser les occupants d'un wagon à un autre".