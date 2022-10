Bastogne Barracks s'offre une nouvelle jeunesse

Le site de l'ancienne caserne de Bastogne se transforme petit à petit. Ce lundi, le War Heritage Institute et la Défense ont inauguré un premier hall rénové, où les véhicules militaires sont bien mis en évidence. Le premier hall restauré accueille une trentaine de véhicules de la Bataille des Ardennes, qui avaient été restaurés pour le 75-ème Anniversaire. Et les engins sont mis en valeur dans un contexte d’époque dont " des photos prises dans la région", explique l'Adjudant Francis Pieters, chef des ateliers de réparation de " Bastogne Barracks ", "Bastogne, La Roche-en-Ardenne. Nous disposerons bientôt d’un flyer explicatif grâce auquel les visiteurs pourront identifier l’endroit où la photo a été prise. " L’an prochain, le deuxième hall plus grand, sera à son tour réaménagé pour accueillir 80 véhicules représentatifs de la Deuxième Guerre Mondiale et ce n'est pas tout’ ! " A termes, la Défense s’est engagée à couvrir l’espace entre les deux bâtiments ", précise Michel Jaupart, Directeur Général du War Heritage Institute, " ce qui nous permettra d’augmenter de presque 2000 mètres carrés, la surface d’exposition ! " Dans une autre partie de la caserne, la Ville de Bastogne et l’intercommunale Idelux Projets Publics réaménagent la cave où le Général Mac Auliffe a prononcé son célèbre "Nuts". Et tous ces acteurs devraient se coordonner pour offrir demain une visite attrayante sur le site de " Bastogne Barracks ".