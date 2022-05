Bastogne : 3 amis ont créé un site internet consacré à la vente de maillots de foot vintage et authentiques

Proposer des maillots de foot qui ont été portés par des célèbres joueurs, c’est le pari de 3 amis qui ont créé leur site internet intitulé "Iconic Football Shop".

L’idée est apparue il y a un an, lorsque Maxime Arshed, un des 3 compères, se rend en Angleterre. Là-bas, la mode du maillot de foot vintage a la cote et c’est à Manchester que Maxime voit un homme porter un maillot d’Eric Cantona et il trouve cela incroyable.

"Quand je suis revenu en Belgique, j’en ai parlé à mes deux amis d’enfance et nous avons commencé à chercher sur internet, sur des sites de seconde main ainsi que dans des friperies. Nous avons commencé à constituer une petite collection et vu l’engouement pour ce type de produit, nous avons décidé d’en faire un business".

Des maillots de foot authentiques

Tous les maillots proposés par Maxime Arshed et ses amis sont des pièces originales. Il faut savoir que le maillot de foot est un des articles le plus copié au monde. Comme le précise Maxime : "Nous nous battons contre la contrefaçon et nous ne proposons à la vente que des véritables maillots de footballeurs. Nous les expertisons nous-mêmes et avec l’expérience nous savons reconnaître le vrai du faux. Ces maillots ont une valeur à la différence de ceux issus de la contrefaçon qui sont de mauvaises qualités et rétrécissent, par exemple, après quelques lavages".