Bastogne : 200 bougies à souffler pour ces deux époux centenaires

Chaque année, plus de 2500 Belges passent le cap de leur centième anniversaire. Une longévité impressionnante et plutôt rare à vivre à deux. À Bastogne, les époux Raymond et Gilberte Mertes, tous les deux nés en 1923, viennent de souffler ensemble leurs 100 bougies respective, entourés de leur famille. Cent années qui sont visiblement passées à la vitesse de l’éclair, et même après 80 années de vie commune, rien n’a changé entre les deux époux.

Toujours en pleine forme, Gilberte et Raymond vivent encore dans leur maison et ne se sont résignés à accepter une aide familiale il y a un an seulement. Pour eux, il n’y a pas de secret et ils sont toujours étonnés de savoir qu’il n’y a pas plus de centenaires. Pour leur arrière-petite-fille, Elie, il est d’ailleurs "impressionnant" de voir pour la première fois quelqu’un de 100 ans. Elle profite au quotidien de la chance de les connaître, tout comme Maxime, qui, du haut de ses un an, a droit chaque semaine à une visite chez ses arrières grands-parents.

Raymond et Gilberte ont transmis beaucoup de choses à leurs successeurs : de recettes de cuisines aux histoires vécues, ce sont des héritages qui se transmettront de génération en génération. Célébrer leurs centenaires avec leurs proches est donc le plus beau cadeau qu'ils puissent obtenir. "Pour eux qui avancent en âge, ils sont bien conscients évidemment que le chemin a été long et que celui qui reste beaucoup plus court, donc c’était important pour eux de pouvoir se retrouver" en témoigne Christine, leur fille. Et pour Gilberte, "ça adoucit notre vieillesse de se retrouver tous ensemble avec des souvenirs qu’on a connu".

Un siècle de souvenirs, la mémoire de deux vies qui continuent aujourd’hui à fleurir dans les pas de la nouvelle génération.