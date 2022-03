Bassin de l Amblève : à la recherche de repères d’anciennes crues pour préparer l’avenir

Comme les bassins de la Vesdre, de la Hoegne et de l’Ourthe, celui de l’Amblève a connu d’importantes inondations à la mi-juillet 2021. Sans être aussi dramatique que sur la Vesdre, la situation a provoqué, là aussi, d’importants dégâts. L’eau est montée à un niveau inégalé par le passé.

Lors de crues antérieures, certaines personnes ont fixé dans la pierre les niveaux atteints par l’eau, c’est ce qu’on appelle repère de crues. Le contrat de rivière Amblève Rour souhaite recenser tous ces repères de crues anciennes et actuelles.

"Le but est de matérialiser la hauteur atteinte par l’eau, de retenir que l’eau peut aller jusqu’à tel niveau. Si on veut construire une maison par exemple, si on a gardé la mémoire du niveau potentiel de l’eau, on est mieux préparé à l’affronter et donc à limiter les dégâts. Ça permet aussi toutes les études d’aménagement du territoire etc. qui seront calculées par rapport à ce risque", explique Christine Heinesch du contrat de rivière Amblève Rour.