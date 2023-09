Basse-Wavre : la pollution de l’ancienne décharge serait contenue et maîtrisée

"J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour l’ancienne décharge de Basse-Wavre", a indiqué Anne Masson, bourgmestre de Wavre, lors du dernier conseil communal.

Celle-ci a fait savoir que l’étude de caractérisation du site touchait à sa fin. Elle sera détaillée à la Région wallonne dans quelques jours. Cette étude avait pour but de préciser la nature, le niveau et l’ampleur de la pollution.

"La bonne nouvelle, c’est que la pollution est moins grave que ce qu’on redoutait. La mauvaise, c’est qu’il faudra rembourser des sommes importantes pour la dépollution et le monitoring du site", a affirmé en substance Anne Masson. "La pollution est contenue, maîtrisée et surveillable. Il ne faudra pas démolir de bâtiments existants, ni excaver les sacs-poubelles accumulés pendant des décennies."

La membrane d’étanchéité du massif et les drains d’évacuation des biogaz sont efficaces, comme nous l’a confirmé Paul Brasseur, échevin de la Gestion des déchets. "Sous le massif de déchets, les couches de craie ne sont pas contaminées. Les rejets vers la Dyle et la nappe phréatique sont limités".

Selon Caroline Charlier, porte-parole de la Spaque (opérateur chargé de la dépollution), le but est d’apporter "un système définitif, notamment pour l’évacuation, la gestion et le traitement des biogaz".



Responsable de la pollution, Wavre devra rembourser le subside wallon accordé à la Spaque pour l’assainissement, soit 3,5 millions. Il faudra y ajouter 300 à 600.000 euros pour la surveillance du site.

Des investigations complémentaires suivront, d’octobre à décembre. En avril mai 2024, on connaîtra le plan de gestion et d’assainissement. Les travaux devraient suivre en 2025.

De son côté, le conseiller d’opposition CH +, Benoît Thoreau, réagira après lecture de l’étude.