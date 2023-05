Basket : Sam Van Rossom va quitter Valence en fin de saison et veut essayer de rejouer en Belgique

Sam Van Rossom a annoncé son départ de Valence en fin de saison. L'ancien capitaine des Belgian Lions, toujours blessé au genou, va rentrer en Belgique où il va tenter de jouer encore une saison.

Sam Van Rossom évolue depuis 10 ans à Valence où il est devenu une figure légendaire du club espagnol, mais ne pourra plus porter le maillot 'Taronja'. Blessé, l'arrière belge est sur la touche depuis une opération au cartilage sur son genou droit fin novembre. Il avait mis un terme à sa carrière internationale avant l'Euro l'an dernier. "On a fait tout ce que l'on a pu pour pouvoir rejouer, mais la blessure est plus sérieuse et plus longue que prévu. Je ne pourrai plus rejouer cette saison", a confié le Gantois dans une vidéo postée par son club. "J'ai décidé avec ma famille de clôturer à la fin de cette saison une étape merveilleuse à Valence pour rentrer en Belgique où je vais essayer de rejouer".

Sam Van Rossom est l'heureux papa d'un petit garçon depuis mai dernier. La maman, Jana Raman, l'ancienne Belgian Cats, 32 ans, attend un second enfant pour le mois de septembre. Véritable icône à Valence, qu'il avait rejoint en 2013, le Gantois a remporté deux fois l'EuroCoupe (2014 et 2019) et une fois le championnat d'Espagne (2017). Fer de lance de la formation valencienne avec qui il a joué plus de 447 matches, dont 174 en Coupe d'Europe, le désormais ex-meneur des Belgian Lions avait renoncé à l'équipe nationale pour pouvoir signer un nouveau contrat avec Valence et jouer l'Euroligue. Sam Van Rossom est le meilleur passeur de l'histoire du club de Valence (1.613).