Basket : Pierre Cornia analyse le premier tour des Belgian Cats à l'Euro

"Comme toujours c'est le collectif qui émerge. Mais on doit reconnaître qu'on a une joueuse exceptionnelle en la personne d'Emma Meesseman. Une nouvelle fois face à l'Italie : quand on était dans le dur, on est allé la chercher.

Je trouve aussi que Julie Vanloo fait vraiment un très bon tournoi, elle a été très présente en début du match contre Israël, et pendant tout le match face à l'Italie.

Bien sûr il ne faut pas négliger le travail de Julie Allemand non plus, c'est la cheffe d'orchestre et ce n'est pas pour rien que c'est elle qui a joué le plus contre l'Italie par exemple (plus de 38 minutes !), c'est bien la preuve qu'elle est hyper importante dans l’organisation et les assists. Et il y a Kyara Linskens, très présente physiquement.

Les autres ne déméritent pas évidemment ! On connait la marque de fabrique des Cats, une équipe très collective et on le voit au niveau des assists (37 au total contre Israël, 30 contre la République tchèque, 25 encore contre l'Italie) : c'est fabuleux. L'équipe prime toujours, oui, mais on a la chance d'avoir une, deux, trois joueuses de très haut niveau européen."