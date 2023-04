Basket : pas de belle pour le Castors Braine, Malines remporte à nouveau le championnat féminin

Comme en finale de Coupe de Belgique, les Kangourous ont à nouveau mis les Castors dans leur poche... Kangoeroes Malines a battu Castors Braine ce mercredi soir lors de la deuxième manche de la finale des playoffs (73-66) pour remporter un deuxième titre consécutif et signer encore une fois le doublé coupe-championnat.

La Française Lisa Berkani a marqué 26 points en faveur des Malinoises pour plier cette finale en deux manches, après la victoire de Malines à Braine lors de la première confrontation. De quoi réjouir la capitaine victorieuse Laure Resimont : "Malines, c'est ma maison donc ça fait vraiment plaisir de devenir championnes ici et on espère que ça pourra continuer encore de nombreuses années", a confié l'internationale belge au micro de Christophe Delstanches.

Les Brainoises, privées de leur intérieure sénégalaise Toch Sarr (blessée) ont longtemps résisté et même plus, puisqu'elles menaient d'un point à la pause, avant que la machine Berkani ne fasse basculer la rencontre. "Il y a eu une belle réaction, beaucoup de cœur", salue le coach brainois Frédéric Dusart. "On a mis en difficulté cette équipe malgré l'absence d'une joueuse majeure et un faible pourcentage dans nos tirs à distance. Le score ne reflète pas la physionomie du match... On méritait peut-être une belle mais je suis en tout cas très fier de mes joueuses."