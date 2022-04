Basket : Mons affrontera Anvers en playoffs de BNXT League, Charleroi face à Louvain

Mons-Hainaut s'est incliné 83-80 sur le parquet des Néerlandais de Den Bosch vendredi lors de la dernière journée de la phase cross-border de la 1e édition de la BNTX League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Dans le même temps, Anvers s'est imposé 71-91 sur le parquet de Feyenoord et Louvain a battu les Landstede Hammers 57-82 lors de cette ultime journée d'Elite Gold, qui a permis de déterminer les tableaux des playoffs nationaux.

Des playoffs qui verront Mons affronter Anvers en quarts de finale (best of 3) les 3, 5 et 7 mai, le 1er et dernier match se déroulant sur le parquet des Giants, qui ont eu l'avantage du terrain après avoir terminé 6e de l'Elite Gold et 4e équipe belge, Mons étant 8e et 5e formation belge.

Louvain, 4e de l'Elite Gold et 3e équipe belge, affrontera Charleroi en quarts de finale des playoffs nationaux. Le Spirou, qui est allé gagner 79-93 à Leeuwaarden, est en tête de l'Elite Silver. Les Carolos iront d'abord à Louvain mardi avant de recevoir les Bears le 5 mai.

Ostende, vainqueur 70-87 à Groningue, et Malines, battu 84-67 à Leiden vendredi, terminent aux deux premières places de l'Elite Gold et son dès lors directement qualifiés pour les demi-finales des play-offs, qui se joueront au meilleur des cinq mancges du 10 au 18 mai. Les Côtiers affronteront le vainqueur d'Anvers-Mons, tandis que les Malinois rencontreront soit Malines, soit Charleroi. La finale des playoffs belges (best of 5) se jouera du 21 au 29 mai.

Alost, Limburg United, le Brussels et Liège joueront eux le 1er tour des playoffs transfrontaliers de la BNXT League et seront rejoints au fur et à mesure par les équipes éliminées dans les playoffs nationaux. Les vainqueurs des playoffs nationaux feront eux leur entrée en demi-finale des playoffs transfrontaliers.

Le 1er tour des playoffs transfrontaliers (best of 3) se déroulera du 3 au 8 mai.