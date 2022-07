Basket : les Belgian Cats en tournée, neuf matchs de préparation avant le Mondial en Australie

Les Belgian Cats, l’équipe nationale féminine de basket, disputeront neuf matchs de préparation avant la Coupe du monde, organisée du 22 septembre au 1er octobre en Australie. La Fédération belge l’a annoncé lundi dans un communiqué.

La Belgique commencera sa préparation par deux matchs contre la Serbie, le samedi 20 août à Louvain et le dimanche 21 à Malines. Le vendredi 26 août, Porto Rico sera l’adversaire des Cats à Courtrai. Le 27 août, les Belges défieront la Chine à Ostende. Viendra ensuite une double confrontation avec la France à Pau, les 1er et 2 septembre. Un nouveau duel avec la France, le 4 septembre à Courtrai, clôturera la première partie de la préparation.

Le sélectionneur Valéry Demory et ses joueuses s’envoleront le 9 septembre pour Sydney, où deux autres rencontres, face au Japon et l’Australie, les attendent les 16 et 18 septembre.

Au Mondial, les Cats affronteront, dans le groupe A, les Etats-Unis (22 septembre), la Corée du Sud (23 septembre), Porto Rico (24 septembre), la Bosnie-Herzégovine (26 septembre) et la Chine (27 septembre).