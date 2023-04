Basket : le BC Comblain monte en D2 après une série de 20 victoires consécutives

C’est dans une salle en ébullition que les joueurs du BC Comblain ont décroché le titre en TDM2 (la Division 3 nationale) vendredi soir. Devant plus de 400 supporters, tout de rouge vêtus, les Comblinois se sont imposés face à Oostkamp, leur grand rival (67-54). Invaincus cette saison, les Liégeois ont largement mérité cette accession en Division 2. Une grande première dans l’histoire du club dont la belle aventure est loin d’être terminée.

Grâce au soutien indéfectible de leurs supporters, l’équipe du BC Comblain a entamé ce match de gala pied au plancher. Au rythme de la fanfare local, les Comblinois ont rapidement creusé l’écart face à des Flandriens pourtant bien décidés à retarder le sacre des Liégeois. A la mi-temps, les rouges menaient de 15 points (42-27). Malgré un petit passage à vide dans le 3e quart-temps, Comblain ne sera jamais inquiété et parviendra à conserver l’avantage au marquoir pour l’emporter méritoirement. Une victoire célébrée dans une ambiance indescriptible. L’ailier François Lhoest, ex-joueur de Liège Basket, a laissé éclater sa joie : " Quelle apothéose ! C’est un travail de longue haleine, parachevé par cet incroyable 20 sur 20. On ne pouvait rêver meilleur scénario avec ce match au sommet dans une salle archicomble et cette ambiance hors du commun. On constitue un groupe uni et soudé, c’est ce qui a fait la différence avec les autres équipes. On veut tout le temps gagner. A 37 ans, c’est fantastique de pouvoir être champion et rejoindre la D2 avec ce club ".

Un club familial avant tout

Avec cette formidable série de 20 victoires en 20 matches, les Comblinois ont surclassé la TDM2. Ce titre ne doit rien au hasard selon l’entraîneur Ludovic Humblet : " Au-delà du côté historique, je veux avant tout féliciter mes joueurs qui depuis le 1er août ont été présents à tous les entraînements. Ils ont consenti des sacrifices pour en arriver là et ils ont joué avec un cœur gros comme ça. On peut dire qu’il y a un esprit qu’on ne voit nulle part ailleurs. Tout le monde s’investit en respectant les valeurs de ce club familial et c’est ça le secret de la réussite de Comblain ". Même son de cloche du côté du capitaine Corentin Rondoz, particulièrement ému après ce titre : " C’est exceptionnel ce qui se passe ici. Il faut dire que nous ne sommes jamais rassasiés et puis, c’est tellement motivant de jouer dans une telle atmosphère. On va fêter ça comme il se doit avant de penser à la saison prochaine en D2. Une série qui nous est inconnue mais on jouera comme on l’a toujours fait, c’est-à-dire à fond, mais sans se mettre de pression ".

Pour la première fois en D2

Les dirigeants comblinois n’ont toutefois pas attendu ce titre pour songer à la saison prochaine qui se déroulera à l’échelon supérieur. Si les joueurs, le staff et les supporters peuvent savourer cette accession en D2, les regards sont déjà tournés vers l’avenir. Christophe Henry, le manager du club : " La belle aventure de Comblain n’est pas terminée. Je dirais même qu’elle ne fait que commencer avec cette équipe, qui est capable de tout. On l’a vu tout au long de la saison. Une équipe qui peut compter sur le soutien de tout un village. Comblain est derrière son club. C’est une des plus petites communes de Belgique mais les Comblinois ont un cœur énorme. Nous sommes ambitieux mais aussi réalistes même si on devient le 2e club de la province, derrière Liège Basket. L’objectif sera tout d’abord de se maintenir et de se stabiliser en D2. Nous allons construire une nouvelle salle même si nous évoluerons encore dans notre petit chaudron l’an prochain. Et puis, nous allons aussi compter sur les jeunes joueurs du club. Il y a un gros potentiel ici et on peut donc voir l’avenir avec optimisme. En D2, le club va franchir un nouveau palier tout en gardant les valeurs qui nous sont chères et qui contribuent au succès du BC Comblain ".