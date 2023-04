Basket : l’incroyable panier d’un basketteur belge devient viral

Le 2 avril dernier, le club de Belgrade, dans le Namurois, et Nivelles s’affrontaient lors d’une rencontre du championnat de TDM2. Les locaux se sont inclinés 57-78, mais ont assurément inscrit le panier du match, voire peut-être de l’année. Un véritable petit bijou signé Maxime André.

Alors que la balle était repoussée par un joueur de Nivelles et se dirigeait vers la sortie du terrain, Maxime André s’est précipité et a renvoyé la sphère de toutes ses forces à l’aveugle avec les deux bras par-dessus la tête, dos au terrain, dos au panier. Une tentative tout à fait improbable qui a incroyablement terminé sa course dans le panier.

La scène a été filmée et fait le tour de la planète basket sur les réseaux sociaux. La vidéo comptabilise plusieurs milliers de vues.