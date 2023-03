Basket – Finale Coupe de Belgique : Braine outsider, veut faire tomber Malines (DIRECT VIDEO 17h55)

En basket féminin le Castors Braine joue la finale de la Coupe de Belgique ce samedi à 18h face aux Kangourous Malines. Un match qui aura lieu à Forest National. Une rencontre à suivre en direct sur Auvio et sur Tipik, avec Lise Burion et son consultant, Pierre Cornia.

La saison dernière pour sa première année après la fusion avec entre Wavre-Ste Catherine et Malines, les Kangourous avaient réussi le double Coupe-Championnat.

Cette saison encore, les Malinoises auront le statut de grandes favorites. Malines joue en Euroligue, la meilleure compétition européenne, et est toujours invaincu en championnat.

De son côté le Castors endosse pour la deuxième année la casquette d’outsider, comme le confirme Fred Dusart, le coach brainois : "On a joué une fois Malines en championnat, et elles nous ont faits très, très mal. La pression est plus sur Malines que sur nous. Elles sont les grandes favorites. Elles ont gagné la Coupe l’an dernier. Elles survolent le championnat, elles font un super parcours en Euroligue. Mon équipe est très concentrée et sur un match je pense que tout est possible. Les filles savent ce qu’elles ont à faire et on fera tout pour essayer de gagner".

Les Brainoises rêvent d’aller décrocher une 6e Coupe de Belgique (après leur succès de 2014, 2015, 2017, 2019 et 2020).