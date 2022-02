Basket : Deux Belgian Cats dans le 5 de base de la première journée

La belle performance des Belgian Cats lors de la victoire face à Porto Rico n’a pas convaincu que l’ensemble des supporters belges.

Deux des joueuses de Valéry Demory ont été sélectionnées parmi le cinq de base de la première journée des différents mini-tournoi qualificatif pour la Coupe du monde de basket en Australie en septembre 2022.

En plus de s’être bien trouvé tout au long de la rencontre, Kyara Linskens et Emma Meesseman sont donc sélectionnées aux côtés de Sika Kone, Arella Guirantes et Stéphanie Mawuli.

Au total, il y a eu six rencontres et donc potentiellement 72 joueuses (12 par équipes) qui auraient pu être choisies. Ce qui renforce encore la performance. Il ne reste plus qu’à rééditer un gros match face aux Etats-Unis dans la nuit de vendredi à samedi (00h30).

Le tournoi qualificatif des Belgian Cats sera à suivre cette semaine sur les médias de la RTBF : Belgique – USA samedi matin 0h30 (sur Auvio) et Belgique – Russie dimanche 21h30 (sur Tipik et Auvio).