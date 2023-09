Basket : dans les vestiaires avec les Belgian Cats championnes d'Europe

Dimanche 25 juin 2023, date historique pour le sport belge. Les Belgian Cats grimpaient jusqu'au sommet de l'arbre européen du basket. La Belgique devenait championne d'Europe, après avoir battu notamment la Serbie (tenante du titre), la France (vice-championne en titre) puis enfin l'Espagne, habituée à vivre en altitude dans les grandes compétitions.

Comment les joueuses belges ont-elles vécu cette compétition ? Quels mots la capitaine Emma Meesseman a-t-elle utilisés pour relancer la machine à la mi-temps de la finale, alors que "ses" Cats, menées de 7 points, semblaient passer à côté du rendez-vous ? Quels sont les secrets de Rachid Meziane, le coach français, pour motiver ses troupes à travers discours... et images qui frappent fort ? Comment les Cats ont-elles fêté ce titre, de la Slovénie à la Grand Place de Bruxelles ?

La RTBF, la VRT et Basketball Belgium vous proposent une plongée intime dans la vie de l'équipe belge autour de ce titre européen. Un mini-documentaire qui vous donnera "le smile", c'est certain. Comme le crient les Cats avant leurs matches : "One, two, three : BELGIUM !"