Basket, BNXT League : Ostende s'impose largement à Anvers et se rapproche du titre

Ostende est à une victoire d'un 12e titre consécutif de champion de Belgique de basket après son large succès 70-86 à Anvers, jeudi, dans le troisième match de la finale des playoffs nationaux de la BNXT League. Les Côtiers mènent désormais 2 victoires à 1 dans cette finale jouée au meilleur des cinq matchs.

Ostende dominait le premier quart-temps 16-32. Anvers réduisait l'écart avant la pause (41-49). Le champion en titre reprenait le large dans le troisième quarts-temps (47-71) et gardait son adversaire à bonne distance dans les 10 dernières minutes. Keye Van Der Vuurst De Vries a été le principal artificier ostendais avec 23 points. Breein Tyree a ajouté 18 points. Reggie Upshaw et Ivan Marinkovic, avec 14 points chacun, ont été les meilleurs marqueurs anversois. Anvers avait remporté le premier match 63-62 dimanche passé. Mardi, Ostende était revenu à égalité en s'imposant 94-60. L'équipe entraînée par Dario Gjergja s'assurera le titre avec une victoire dans le match N.4 samedi. L'éventuelle cinquième manche se jouera deux jours plus tard à Anvers. Les Giants ont reçu l'avantage du terrain, car ils ont terminé la phase classique en tant que leaders.

Ostende vise un 24e titre de champion, un 12e consécutif. Anvers, qui avait battu Ostende en finale de la Coupe de Belgique en mars, va tenter d'aller chercher un deuxième titre après celui de 2000, et ainsi prendre sa revanche sur les Côtiers qui l'avaient battu en finale en 2018 et en 2019.