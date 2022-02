Basket-ball : la Mons-Arena futur Stade Roi Baudouin des Lions? "Tout ne peut pas partir en Flandre!"

Quelques jours après la qualification des Belgian Cats pour la prochaine Coupe du Monde féminine, programmée en Australie l'automne prochain, notre équipe nationale messieurs de basket-ball va tenter d'en faire tout autant pour le Mondial masculin (NDLR : la " FIBA Basketball World Cup ") qui se déroulera -lui- en 2023 dans trois pays différents, les Philippines, le Japon et l'Indonésie. Versés dans le groupe A, les Belgian Lions ont remporté leurs deux premiers matches, en Slovaquie (57-83) et contre la Serbie (73-69), à la Mons-Arena. Une Mons-Arena qui accueillera d'ailleurs ce vendredi soir, à 20 heures 30, la rencontre face à la Lettonie. Bonne nouvelle pour le public : la jauge pourra être occupée à 100% (3250 sièges). Il reste encore environ 1000 places disponibles !

D'aucuns, au sud du pays, verrait bien la salle de Mons-Hainaut devenir... le Stade Roi Baudouin de nos basketteurs. A commencer, évidemment, par le manager général du club, Thierry Wilquin, qui réclame cependant des subsides pour que ce rêve devienne réalité. Car, quoiqu’on dise, et sans tomber dans le basique règlement de compte communautaire, les budgets consacrés au sport en Flandre sont bien plus importants qu’en Wallonie… (*Lire en bas de page la réaction de Raphaël Obsomer, le manager général des Belgian Lions)

Thierry Wilquin, alors que les filles viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde, jamais les hommes n’ont réussi à le faire. Le moment semble venu, non ?

" S’ils y parvenaient, ce serait en effet une grande première ! L’équipe nationale belge masculine s’est déjà qualifiée pour plusieurs Championnats d’Europe, notamment pour l’Euro prévu en septembre de cette année (NDLR : en Allemagne, Italie, Géorgie et République tchèque), mais jamais pour un Mondial. On a une belle génération qui parvient à se renouveler avec un bon mixte entre les plus anciens bourrés d’expérience et les plus jeunes. Il faut se rendre compte que la plupart des joueurs qui composent notre équipe nationale évoluent à l’étranger dans les championnats européens les plus huppés comme la France, l’Espagne ou la Grèce. Avec une telle équipe, nous avons tout pour nous qualifier. Non seulement nous qualifier mais aussi réaliser des résultats. Que ce soit dans un Euro ou un Mondial, nous pouvons aller chercher des performances qui marqueront le sport belge ! "

Les Cats ont ouvert la voie. Elles ont prouvé une chose : c’est bien quand on a de bons joueurs(euses) et une vraie équipe, c’est encore mieux quand on a une bonne mentalité, et c’est le top quand on a, au-delà de tout ça, de l’ambition.

Les Cats ont-elles vraiment montré le chemin à suivre ?

" Oui, c’est clairement notre équipe nationale féminine qui a ouvert la voie. Elles ont prouvé une chose : c’est bien quand on a de bons joueurs(euses) et une vraie équipe, c’est encore mieux quand on a une bonne mentalité, et c’est le top quand on a, au-delà de tout ça, de l’ambition. Les Cats ont réalisé des résultats étonnants, qui sortent de l’ordinaire. Cette ambition est indispensable si on veut atteindre des objectifs qui paraissent peut-être inaccessibles au départ. "