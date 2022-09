Basket-ball : l’Argentin Manu Ginobili entre au Hall of Fame

Il a été champion olympique en 2004 à Athènes et faisait partie de l’équipe qui battit pour la première fois une sélection américaine entièrement composée de joueurs de NBA, au Championnat du monde 2002, où l’Argentine avait fini deuxième.

Six autres grands noms du basket sont entrés au "Panthéon de la gloire" dans la promotion 2022 : Tim Hardaway, les ex-joueuses de WNBA Swin Cash et Lindsay Whalen et les entraîneurs George Karl, Del Harris et Marianne Stanley.