Basilique de Cointe, pourquoi ça coince ? On vous explique tout

Le projet de transformer la basilique de Cointe en centre d’escalade fait du bruit à Liège, mais aussi en dehors des frontières. Deux journaux britanniques ont consacré des articles à ce projet : le Times et le Sunday Telegraph.

Cette église est la partie religieuse d’un ensemble commémoratif de la première guerre mondiale. Ce mémorial et la basilique ont été payés par souscription publique. C’est de l’argent de citoyens, de parents, de veuves de soldats. Et pas seulement belges. C’est sur ça que les Anglais tiquent.

Le journaliste Dennis Abbott, qui a écrit l’article dans le Sunday Telegraph est lui-même un vétéran. Il a servi en Irak en 2003. Il se sent très concerné et il explique que transformer un monument commémoratif, ça ne va pas : "Je suis certain que beaucoup de lecteurs, et pas seulement ceux du Telegraph, mais beaucoup de gens en Grande-Bretagne en général, vont être très choqués qu’un mémorial construit avec l’argent de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents va être transformé en restaurant et centre d’escalade. Dans n’importe quel pays, ceci serait considéré comme une façon pas du tout appropriée de réaffecter le monument. Beaucoup de gens en Grande-Bretagne vont être très en colère. Je ne serais pas surpris que d’autres journaux britanniques s’intéressent à cette histoire. Et peut-être aussi des journaux français. Plus il y aura de gens au courant du projet, plus vous allez entendre de voix s’y opposer."

Pourquoi ? Parce qu’elle risque de crouler

La Basilique (qui n’est officiellement pas une basilique mais l’église du Sacré-Coeur et Notre-Dame de Lourdes) est en très mauvais état. Plus personne n’y allait pour la messe. Elle coûtait très cher à entretenir. Le ciment de parement est tombé par grandes plaques. Pour la cérémonie du centenaire de l’attaque allemande de 1914, quand la Belgique a reçu au mémorial de Cointe les présidents français, allemand, autrichien, et le prince William d’Angleterre, on n’avait rien trouvé de mieux comme cache-misère que de peindre des mouettes sur les briques nues.