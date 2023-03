Basilique de Cointe : "notre projet n’est pas surdimensionné" jurent les promoteurs

Le projet basilique expérience est-il disproportionné pour le quartier de Cointe ? "Non" répliquent les promoteurs aux habitants des rues voisines du mémorial interallié et à l’acteur Bouli Lanners. A les entendre, il y aura assez de parkings, le restaurant se limitera à "quarante couverts" et la basilique restera – en partie – un lieu de mémoire des morts de la première guerre mondiale.

Ouverte à tous

"Aujourd’hui, la basilique est en mauvais état" commence la porte-parole du groupe Gehlen Marie Boutet. "Elle est fermée au public, alors que demain elle sera ouverte, avec un espace mémoriel. Donc, justement cet aspect historique et mémoriel est très important dans le projet basilique expérience." "Ce sera ouvert à tout le monde" renchérit le futur exploitant Antoine Lecoq : "tout le monde pourra entrer dans la basilique, pour se recueillir, pour boire un verre, voir les gens grimper. Ce sera gratuit pour entrer dans la basilique".

Des salles de réception ne feront pas venir du monde à Cointe jure le futur exploitant : "Ce ne seront pas des salles de réception, ce sont des salles d’anniversaire pour les enfants qui viendront faire de l’escalade ludique." Le restaurant est nécessaire à la rentabilité de basilique expérience. Il est prévu pour une quarantaine de couverts. "Nous avons allégé le projet" poursuit Antoine Lecoq qui rappelle avoir "supprimé les cinémas et l’accrobranche." Le centre d’escalade ouvrira de 8h00 le matin à 23h00 "pour éviter des heures de pointe. Le restaurant fermera aussi à 23h00."

Trafic et parking

A Cointe, les rues sont étroites. Y aura-t-il plus de trafic ? "il suffit de voir les salles d’escalade à Bruxelles ou à Liège. La majorité des clients viennent en bus ou à vélo." Sur ce point, l’acteur et critique du projet Bouli Lanners remarque : "à vélo ? Vous avez déjà essayé de grimper la rue Saint-Maur à vélo ?"

Dans le quartier, on se gare déjà des deux côtés des rues, parfois sur les trottoirs font remarquer les riverains. Alors où iront les voitures des grimpeurs ? L’exploitant compte utiliser le parking de la basilique et prévoit de construire 92 places sur un terrain appartenant à la Régie des Bâtiments : "c’est en discussion".

Projet complémentaire dans la tour ?

Certains riverains évoquent un projet complémentaire de musée de l’escalade dans la tour voisine de la basilique. Les promoteurs démentent : "nous n’avons pas de projet de musée de l’escalade dans la tour" assure Marie Boutet. A la même question à propos de la tour du mémorial interallié, Antoine Lecoq admet être "pour l’instant en discussion avec la Régie des Bâtiments, mais il n’y a rien de concret."

Les promoteurs nous expliquent être d’ores et déjà propriétaires de la basilique. L’enquête publique est en cours. Elle se termine le 24 mars.