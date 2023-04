Bashung : vingt années de galère avant d’être le chanteur le plus primé aux Victoires de la musique

1966. Au hit-parade, la nouvelle génération s’impose : Antoine, Jacques Dutronc, France Gall, Claude François, Dirk Rivers, Eddy Mitchell, Johnny Halliday, Mireille Mathieu et Sylvie Vartan entre autres. Un jeune chanteur tente lui aussi de grimper dans les charts. Alain Bashung sort son premier morceau : ‘ Pourquoi rêvez-vous des Etats-Unis ? ’. Et c’est un flop complet. Plus tard, il reniera ses créations de débutant. Il va enchaîner les déboires pendant dix années. Pourtant certains vont continuer à lui faire confiance.

" Pendant des années, il a accumulé des essais pas très concluants, parce qu’il n’avait pas les pleins pouvoirs. Dans la variété française des années soixante, on était manipulé. Il avait une bonne dégaine, une bonne voix, mais il n’avait pas les bonnes chansons, et ne rencontrait pas le public. C’est presque un chemin de croix, quand on voit dans les premières années le nombre d’essais qui n’aboutissent jamais au succès. Il a persévéré en devenant producteur, il s’est associé avec Dirk Rivers, en attendant l’heure où on lui ferait à nouveau confiance. Un parolier a su faire jaillir l’étincelle, Boris Bergman l’a stimulé pour trouver une personnalité musicale un peu plus singulière. Et c’est là que sa carrière a enfin démarré, 10 ans après ses débuts. "