Bashir Abdi s'alignera au Mémorial Van Damme, avec les records de Belgique et d'Europe du 10.000m en ligne de mire

Kim Gevaert a également confirmé jeudi la présence de six athlètes de classe mondiale. Outre les deux têtes d'affiche belges Bashir Abdi et Nafi Thiam, le perchiste suédois Armand Duplantis, le coureur de demi-fond norvégien Jakob Ingebrigtsen, la championne d'Europe de saut en hauteur ukrainienne Yaroslava Mahuchikh et la spécialiste américaine des haies, Sydney McLaughlin, seront présents au stade Roi Baudouin.

Le Mémorial Van Damme sera le 14e et dernier rendez-vous de la Ligue de Diamant, avant la finale à Eugene, les 16 et 17 septembre. Quinze disciplines de la Ligue de Diamant sont au programme à Bruxelles, cinq chez les messieurs (200, 400, 800 et 1.500m et saut à la perche) et dix chez les dames (100, 200, 400, 1.500 et 5.000m, 400m haies, saut en hauteur, triple saut, lancer du poids et lancer du javelot). Le 10.000 mètres d'Abdi ouvrira la soirée.