Bashir Abdi : "J'espérais mieux qu'une médaille de bronze..."

Un an après sa médaille de bronze au marathon des Jeux Olympiques de Tokyo, Bashir Abdi a signé une nouvelle troisième place aux championnats du monde d'athlétisme d'Eugene, ce dimanche. Une médaille qui laissait un goût de trop peu au Belgo-somalien. "Encore une médaille de bronze, hélas... J'espérais un meilleur résultat. Mais oui, cela reste une médaille. De la même couleur qu'aux Jeux, expliquait le Gantois au micro de nos confrères de la VRT. Toutefois, vu mon mauvais départ, je m'en sors bien. C'est une course assez frustrante. Il y a eu aussi beaucoup de frustration lors des passages au ravitaillement."

Le Gantois n'a pu s'hydrater lors de 6 des 8 passages au ravitaillement. "Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé là-bas. C'était vraiment frustrant. Heureusement, Abdi Nageeye (NDLR : son partenaire d'entrainement) était à côté de moi, on a donc pu partager certaines boissons"

"Je suis quelqu'un qui aime accélérer en fin de course, mais c'était difficile à cause du vent. J'avais des doutes à cause de cela. Tola a été très rapide et Geremew court aussi 2h02'. Il est donc aussi plus rapide que moi. Quoiqu'il en soit, cela n'a pas changé mon ambition de vouloir gagner le Championnat d'Europe et ma collection sera complète."