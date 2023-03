Bashir Abdi bat le record de Belgique sur semi-marathon, 26 ans après le dernier record

C’était son objectif, il l’a atteint ce dimanche à Gand : Bashir Abdi est passé sous l’heure et est désormais le nouveau détenteur du record de Belgique sur semi-marathon. Le Belge a de plus été le premier à franchir la ligne, il a couru les 21,1 kilomètres en 59 minutes et 51 secondes. Avec ce chrono, le coureur de 34 ans efface des tablettes le vieux record belge de Mohammed Mourhit : 1h00.18 qui datait d’octobre 1997 ! Il s'agit également de la septième meilleure performance européenne de l'histoire. Abdi a couru 39 secondes plus rapidement que lors de sa meilleure course sur la distance il y a deux ans.

Il y avait du beau monde aux côtés d’Abdi à Gand ce matin. Les Kenyans Evans Kiprotich, Collins Kipkirui et Erick Leon Ndiema ainsi que l’Ougandais Somiko Ben Chelimo étaient notamment présents. Mais aux côtés d’Abdi sur le podium ce sont Abraham Akopesha et Djamal Abdi que l’on a retrouvé.

Dans sa carrière Bashir Abdi a notamment remporté une médaille de bronze aux JO de Tokyo sur le marathon et il a été récompensé du même métal aux Mondiaux d’Eugene en 2022.