Bashir Abdi bat le record de Belgique du semi-marathon, 26 ans après le dernier record

"La journée n'a pas été facile parce que les conditions météorologiques étaient loin d'être idéales", a déclaré celui qui est détenteur du record d'Europe du marathon. "Je viens d'Éthiopie où il fait 25 degrés, ce temps a été un choc pour mon corps. Mais si je veux courir vite quelque part, c'est à Gand et je suis très heureux d'avoir réalisé le record. C'est avec cet objectif que je suis revenu en Belgique." Les choses se sont corsées dans la seconde moitié de la course. "Nous sommes partis à 2:50 par kilomètre et après dix kilomètres, j'ai parfaitement réussi à passer en 28:30", raconte Abdi.

"Ensuite, je n'ai plus eu de lièvres et il y avait un vent de face, j'ai donc perdu beaucoup de secondes, mais dans le dernier kilomètre, j'ai vu que j'étais sous le record de Belgique. Dans des conditions parfaites, je peux encore courir beaucoup plus vite". Le semi-marathon n'est qu'un objectif intermédiaire pour Abdi. "En ce moment, je suis en pleine préparation pour le marathon de Rotterdam (le 16 avril, ndlr)", ajoute-t-il. "J'ai couru beaucoup de kilomètres et je me suis très peu entraîné en vitesse, je ne savais donc pas ce que cela donnerait sur un semi-marathon. En fin de compte, le test a été plus que réussi. Lundi, je retourne en Éthiopie pour, je l'espère, montrer quelque chose de bon à Rotterdam. Je pense que je suis aussi bon que lorsque j'y ai amélioré le record d'Europe (en 2021, ndlr), mais c'était en octobre. En avril, il y a souvent du mauvais temps".