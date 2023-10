Basècles : l'appel d'une maman pour trouver une solution pour son fils handicapé de 50 ans

Il manque de structures d'hébergement pour les personnes handicapées, chez nous. C'est un constat qui est posé régulièrement. Et la situation ne s'arrange pas. Pour l'illustrer, nous avons rencontré Jeanine Mellery, à Basècles.

Jeanine et son mari se sont toujours occupés de leur fils Olivier, qui a maintenant 50 ans. Il n'a plus l'usage de ses jambes ni de ses bras. Jeanine et son mari ont 76 et 77 ans, et l'avenir les inquiète.

Olivier est comptable. L'accident neurologique dont il a été victime quand il avait 5 ans lui a laissé des lésions qui l'empêchent de s'exprimer distinctement. Malgré cela, il a fait des études de comptabilité à Mons et il a un emploi dans un établissement de la région (aux Marronniers, à Tournai) où un taxi spécialisé l'emmène le matin et le reprend le soir.

On nous dit toujours: rien n'existe dans la région

Reste qu'à la maison, il a besoin d'aide pour préparer ses repas, pour se laver, se mettre au lit ou aller aux toilettes. Jeanine, sa maman, essaie de trouver des solutions... en vain: "Ca fait plus de deux ans maintenant que je cherche et je ne trouve rien, regrette-t-elle. On aurait aimé une résidence médicalisée , mais on nous dit toujours : rien n'existe dans la région".

Pour Olivier, conserver son emploi et rester en lien avec ses petits neveux... c'est vital. Ce sont quasiment ses seuls liens sociaux. Or, dans la région, il n'existe pas de structure adaptée, pour prendre la relève quand ses parents ne pourront plus s'occuper de lui. Lara Kotlar, de l'AVIQ explique : "Il n'y a que neuf services d'aide à la vie journalière -des AVJ- en Wallonie. Ils sont répartis dans les cinq provinces. Il n'y en a malheurseuement pas dans la région de Tournai. Celle du Hainaut se trouve à Manage", soit à 70 kms du lieu de travail d'Olivier.

Olivier n'est pas seul dans le cas. Certaines personnes handicapées physiques se retrouvent ainsi parquées dans des maisons de repos, loin de toute perspective d'autonomie et d'épanouissement, et parfois loin de leurs proches.

L'Aviq propose dans un premier temps d'organiser autour de ces personnes des solutions sur mesure d'aide à domicile.