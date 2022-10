Base de Kleine-Brogel : des travaux d’infrastructures pour le détachement américain ont été effectués, constatent des experts

La partie "américaine" de base aérienne de Kleine-Brogel (Limbourg) a fait l’objet de travaux d’extension, a constaté, photo satellite à l’appui, la Fédération des scientifiques américains (FAS), qui suit de très près les programmes du Pentagone liés à l’armement nucléaire.

"À Kleine-Brogel en Belgique, les quartiers du 701st Munition Support Squadron (le détachement américain réputé être responsable de la quinzaine de bombes nucléaires B61 qui sont stockées, selon la FAS, ndlr) ont été considérablement agrandis avec une installation pour les camions chargés de la maintenance des armes nucléaires", a précisé l’expert en la matière de la FAS, Hans Kristensen, sur le site internet de cette ONG à l’occasion du récent exercice "Steadfast Noon" de l’Otan.

"Les autres constructions (récentes à Kleine-Brogel) comprennent une installation majeure à l’intérieur de la zone du périmètre du tarmac pour avions, une nouvelle tour de contrôle et des mises à niveau des câbles souterrains et du système de communication et d’affichage d’alarme (AC&D)", ajoute M. Kristensen, en publiant une photo satellite non datée de ces travaux dans le nord-est de l’enceinte de la base.

Il note que des travaux sont également en cours sur trois autres bases nucléaires présumées : à Volkel (sud des Pays-Bas), à Büchel (dans le Land de Rhénanie-Palatinat, dans l’ouest de l’Allemagne) et à Ghedi (nord de l’Italie), destinée à accueillir les nouveaux avions de combats F-35A de l’aviation militaire italienne.

M. Kristensen a publié ces informations à l’occasion de l’exercice nucléaire "Steadfast Noon" de l’Otan, qui s’est tenu du 17 au 30 octobre, au départ notamment de Kleine-Brogel.