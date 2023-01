Basculez dans l'humour "Woodywoodien" avec Annie Hall

En 1977, à la sortie du film Annie Hall, le journal français Le Monde écrivait que cette nouvelle réalisation de Woody Allen était "drôle, désespérément drôle, sérieux et vaguement surestimé, mais s'il fallait emporter un film sur une île déserte, ce pourrait être celui-là, on ne s'ennuierait pas à réfléchir dessus".

Près de 40 ans plus tard, nous continuons à penser cela. Annie Hall est un chef d'oeuvre que nous emporterions volontiers sur une île déserte. Il a d'ailleurs été récompensé à de nombreuses reprises. En 1978, il reçoit non seulement l'Oscar du meilleur film, devant Star Wars, mais aussi celui du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, et de la meilleure actrice (Diane Keaton). Il recevra également le British Academy Film Award du meilleur film.

A déguster le mercredi 11 janvier à 20h40 sur La Trois.