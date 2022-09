Bas Smets, le paysagiste belge qui veut verdir les villes et Notre-Dame de Paris

"Notre ambition est de transformer la ville pour la rendre résiliente, habitable, agréable", explique Bas Smets. "Et si on arrive à le faire sur l'île de la Cité, autour de Notre-Dame de Paris, on peut le faire partout", poursuit-il lors d'une rencontre à son cabinet, dans un open space avec vue panoramique sur Bruxelles, où il emploie une vingtaine de jeunes collaborateurs.

A Paris, sur un site fréquenté par des touristes du monde entier, Bas Smets veut développer les pelouses arborées de part et d'autre de la cathédrale.

Il "imagine le parvis comme une clairière", au milieu de laquelle de l'eau de pluie récupérée dans une cuve ruissellerait au sol par forte chaleur, sur une pente très légèrement inclinée. "Il y aura des réflexions éphémères à photographier et cela produira l'effet d'une averse d'été qui rafraîchit l'air", poursuit ce Belge néerlandophone, diplômé de l'université de Louvain. "On peut aussi imaginer que ce ruissellement devienne un rendez-vous quotidien de quelques minutes, comme le scintillement de la Tour Eiffel", ajoute-t-il.

Le chantier doit commencer en 2024 après les Jeux Olympiques et l'achèvement de la rénovation de l'édifice lui-même, gravement endommagé par un spectaculaire incendie en 2019.