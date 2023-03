"Bas les masques" à l’hôpital du Sart-Tilman

"C’est un soulagement, c’est une libération", c’est par ces mots que le directeur médical de l’hôpital universitaire du Sart-Tilman a accueilli la levée de l’obligation du port du masque partout dans son établissement. La décision a été prise en comité ministériel pour l’ensemble du pays. Il reste évidemment que le masque reste une mesure de précaution classique dans les unités qui traitent les patients les plus fragiles, en hématologie, en cancérologie ou en gériatrie. Ou encore lorsque des cas sont constatés en nombre dans l’un ou l’autre service. Mais désormais, partout ailleurs, "on respire", et c’est important pour le bien-être du personnel.

Pour Pierre Gillet, c’est une bonne mesure : "Oui, nous assistons à une dixième vague, une vague de contaminations légères qui ne débouchent pas sur des cas graves, comme avant ; oui le virus continue de circuler, mais comme le virus de la grippe, comme un rhume, comme une maladie d’hiver banale". Quant à la question de savoir si la levée du port du masque va contribuer à la circulation du virus et à la constitution d’une immunité collective, l’intéressé répond que c’est une hypothèse, non vérifiée à ce stade, mais une hypothèse…