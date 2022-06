Bas de contention : quand les utiliser et comment les porter ?

Comment préserver son capital veineux ? Et à partir de quand peut-on parler d'insuffisance veineuse et comment y remédier ? Utiliser des bas de contention pour exercer une pression sur la jambe et éviter la dilatation des veines est une des solutions. On en parle avec le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

Les bas de contention - aussi appelés bas à varices - sont des bas/chaussettes des bas chaussettes collants prescrits par les médecins afin de faciliter le retour sanguin. Dispositif médical à la base, il est de plus en plus fréquent de le voir sur des jambes de coureur, trailers et cyclistes. Nous allons faire le point sur ses indications et contre-indications grâce au Dr Charlotte, médecin-généraliste.

Comment ça marche ?

Le système sanguin répond aux lois de la mécanique des fluides. Du fait de la station debout de l’homme et de la pesanteur, le sang éprouve plus de difficultés à remonter des jambes vers le cœur à travers les veines que pour descendre du cœur vers les pieds au sein des artères.

Le port de bas de compression (communément appelé " bas de contention ") vient comprimer les veines superficielles et profondes pour accompagner le sang à faire son circuit retour, en exerçant une pression dégressive, comme lorsque l’on presse un tuyau d’arrosage pour augmenter le débit ou lorsque l’on cherche à terminer un tube de dentifrice, pour utiliser une image parlante.