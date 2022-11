Barvaux-sur-Ourthe : " Mobilise-Toit" améliore les conditions de logement des plus fragilisés

Dans certaines régions, le prix des loyers explose. Pas toujours facile de trouver une maison ou un appartement à louer, à prix correct. Et c’est encore plus compliqué en région touristique, là, où la demande pour les gîtes et secondes résidences est forte. C’est le cas à Barvaux-sur-Ourthe, qui, en plus, a été victime des inondations en juillet 2021. Les intempéries ont aussi réduit le nombre de logements accessibles.

Pour aider les personnes en situation de précarité à accéder ou à se maintenir dans un logement décent, "Mobilise Toit" a vu le jour à Barvaux, il y a quelques années. C’est l’une des 36 APL, associations de promotion du logement, agréées par le gouvernement Wallon. L’objectif, est par l’accès au logement, de favoriser l’intégration sociale et ou socioprofessionnelle.

" On dit souvent que le logement est le reflet de la personne et donc effectivement, essayer de travailler sur la qualité du logement, sur sa beauté, sur son amélioration, permet d’améliorer le bien-être de la personne, de l’image qu’elle a d’elle-même, et l’image à l’extérieur et donc favoriser son insertion sociale et par la suite, son insertion socio professionnelle ", explique Nathalie Laffineur, coordinatrice de "Mobilise Toit".