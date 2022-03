Barty, un jour sans retour

Ce plus haut niveau qu’elle a appris à dompter au fil des mois. Malgré cette année 2020 cauchemar où Covid et méformes auront eu raison d’elle et l’auront poussée à se retirer de Roland-Garros, dont elle était pourtant la tenante du titre. Ah, ces sempiternels questionnements dont elle ne savait plus se passer…

Des questionnements qu’elle a pourtant envoyé balader l’espace d’un tournoi en 2021. Tournoi où elle aura retrouvé la pleine possession de ses moyens, son jeu et sa confiance. Le dernier écueil, Karolina Pliskova, aura sans doute été le plus périlleux à franchir. Mais au prix d’une formidable hargne, elle avait finalement fait valser la Tchèque en trois sets indécis pour s’offrir Wimbledon, son "rêve de gosse". Un 2e Grand-Chelem en carrière, un déclic et les prémisses d’une fin de carrière précoce. "Remporter ce tournoi, chose dont je rêvais depuis toujours, ça a vraiment été incroyable. J’avais rempli le plus grand objectif de ma vie" explique-t-elle avec le recul.

Rassasiée, Barty lâche donc du lest. Pourtant, au fond d’elle, l’Aussie, la native du Queensland, une lueur scintille encore : triompher devant son public, devant ses supporters à l’Open d’Australie. C’est donc ambitieuse et pas encore tout à fait repue qu’elle se présente sur la ligne de départ en janvier dernier. Sa grande force, son inégalée régularité, elle compte encore en profiter. Une à une, elle découpe donc ses adversaires pour rallier la finale et affronter la surprenante Danielle Collins. Haranguée par la foule, elle ne fait qu’une bouchée de l’Américaine et s’offre son 3e Grand-Chelem en quatre ans. Sans perdre un set et en dégageant une étonnante impression de facilité.

Les gros titres se font alors nombreux : Osaka en plein doute, c’est bien Barty la nouvelle patronne du circuit. Elle qui semble fermement agrippée à sa place de numéro 1 mondiale et reste invaincue en 2022. Pourtant, sans le dire, Barty réfléchit. Même les victoires commencent à lui peser. Est-elle vraiment faite pour cette vie de nomade, à vagabonder de tournoi en tournoi, de continent en continent ? Petit à petit, les doutes deviennent des certitudes. Et dans sa tête, elle envisage de tout plaquer.

Cette annonce sur Instagram était donc sans doute une énorme surprise pour le commun des mortels. Mais plus que probablement pas pour elle. Parce qu'elle a toujours été comme çà. Après 3 Grands-Chelems, 15 titres et 19 semaines au sommet du tennis féminin, Barty quitte donc les courts alors qu’elle en était la reine. Un départ à son image : sobre, sans chichis mais finalement mûrement réfléchi.