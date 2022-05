Bart Verhaeghe salue le travail de son Club Bruges : "Beaucoup d’équipes de Ligue des Champions viennent nous voir"

Nommé président en 2011, le président brugeois tient à mettre en évidence le travail effectué depuis son arrivée : "On avait dit quand on a démarré il y a presque 10 ans, qu’on voulait être à nouveau au top en Belgique après 3 années. Je crois qu’on l’a fait avec une sorte de maturité comme aujourd’hui. C’est 1-0 pour l’Antwerp et on reste calme. On essaye de jouer avec notre football. Petit à petit, on revient dans le match et on marque les buts."

Si Bart Verhaeghe aime la lumière à travers ses nombreuses déclarations dans les médias, aujourd’hui il souhaite mettre en avant le travail de tous ses employés pour arriver au top du football belge : "C’est grâce au coach, au staff, aux joueurs et à tout le monde autour de cette équipe. C’est vraiment un institut. Je suis très fier des gens qui bossent tous les jours. C’est eux qui font le Club de Bruges. Pour l’instant, 170 personnes travaillent pour le club. Ce sont des travailleurs déterminés et passionnés qui veulent le succès du Club de Bruges. Je leur donne de la responsabilité et je suis fier qu’ils me la rendent. Ce n’est pas moi. C’est eux." Une structure de travail qui attire les yeux de plusieurs grosses équipes européennes : "Le fonctionnement du club est un des meilleurs en Europe. Beaucoup d’autres équipes viennent nous voir. Pas des petits clubs mais des clubs qu’on a joués en Ligue des Champions. Ils sont très étonnés de voir comment on traite les joueurs."