Bart Verbruggen s’envole pour Brighton, Anderlecht touche le pactole

Pisté par Burnley et Kompany, Bart Verbruggen prend bien le chemin de la Premier League mais pour signer avec Brighton Hove and Albion. Anderlecht va toucher le pactole.



Le jeune gardien néerlandais d’Anderlecht (20 ans) a décidé de rejoindre les Seagulls, sixièmes du dernier championnat et qualifiés pour l’Europa League, plutôt que l’ambitieux promu.



Titulaire depuis fin décembre, Verbruggen s’est imposé entre les perches du Sporting. La tour de Zwolle (1m94) a été impressionnante en Coupe d’Europe et il a vu sa cote monter en flèche. Il a même été appelé par Ronald Koeman chez les Oranje au mois de mars.