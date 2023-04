Bart Verbruggen prêt pour l’AZ Alkmaar : "L'équipe est confiante pour ce match"

Le gardien de 19 ans, formé au NAC Breda, dispute sa première rencontre professionnelle contre une équipe de son pays. Un match avec une saveur particulière : "C’est une des raisons qui fait que je me réjouis d’être demain. Mais ce n’est pas pour autant que je vais penser à la sélection néerlandaise à travers ce match. Je suis juste focus à 100% pour aider l’équipe. Ça fait longtemps en plus qu’Anderlecht n’a plus été aussi loin en Europe."

Et quand on lui pose la question de savoir si ce match-ci est plus important que celui de dimanche à Genk, la réponse est limpide : "On regarde match par match. C’est une philosophie qui nous réussit depuis l’après-Coupe du monde. Il n’y a donc aucune raison de changer cela. Ce jeudi, c’est celui contre l’AZ le plus important. Mais si vous me posez la question vendredi, ce sera Genk (sourire)."