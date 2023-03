Bart Verbruggen, le portier infranchissable face à Villarreal

Anderlecht s’est qualifié pour les quarts de finale de la Conference League en battant Villarreal sur le plus petit score. Les Mauves pourront aussi remercier leur portier Bart Verbruggen.

24 tirs au but, dont neuf cadrés. 3,18 xG. Villarreal aura tout essayé face à Anderlecht. En vain. Car en face, Bart Verbruggen était en forme et a presque fait le match parfait. Et quand il se permet de relâcher le ballon, le gardien néerlandais rattrape son erreur.

Le dernier rempart mauve aura dégoûté les Espagnols et permet notamment à son équipe de se qualifier pour les 1/4 de finale de la compétition. En gardant le zéro derrière, Anderlecht a finalement réussi à inscrire le petit but de la qualification via Slimani.

Anderlecht connaîtra son prochain adversaire ce vendredi pour les quarts de finale de la Conference League. Les matches auront lieu le 13 (aller) et 20 avril (retour).