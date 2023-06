Bart Verbruggen, héros néerlandais face aux Diablotins mais dépité : "A la mi-temps, on devait mener 3-0"

En voilà un dont la valeur marchande a encore dû grimper de quelques millions d’euros ce mercredi soir. Impérial entre ses perches face aux Diablotins (0-0), Bart Verbruggen a encore confirmé tout le bien qu’on pensait de lui. C’est assez logiquement qu’il a d’ailleurs été élu homme du match, ses différents arrêts ayant permis aux Néerlandais de rester à flot en 2e mi-temps. Malgré cela, le portier anderlechtois est ressorti frustré de cette partie.

"J’ai pu être important pour l’équipe ce soir avec mes deux arrêts mais pour l’instant, je suis davantage déçu de ne pas avoir gagné" entame-t-il au micro de l’UEFA. "Vu le nombre d’occasions qu’on a eues, on devait gagner. Donc pour l’instant, c’est la déception qui prédomine. Tout le monde essaie d’apporter sa pierre à l’édifice. Le public néerlandais a fait ma connaissance ce soir ? Franchement, ça ne me préoccupe pas vraiment. On est ici avec une mission, je me focalise uniquement là-dessus."

Interrogé sur la domination belge en 2e mi-temps, Verbruggen a tenté de trouver des explications aux 45 dernières minutes plus difficiles de ses couleurs. Comment expliquer que les Néerlandais aient davantage reculé ? "C’est une bonne question, c’est difficile à dire, à chaud. Peut-être qu’eux ont changé quelque chose tactiquement. Peut-être que c’était lié à la fatigue. On va devoir analyser cela et le gommer pour la prochaine rencontre."

Dans l’autre partie, la Géorgie a créé la surprise en s’imposant contre le Portugal. Faire 0-0 contre la Belgique pourrait donc, malgré tout, être considéré comme un bon résultat. Ce serait mal connaître le perfectionniste portier néerlandais : "Ce n’est pas le sentiment que j’ai pour l’instant. A la mi-temps, on devait mener 3-0 et avoir tué cette rencontre. Donc non, ce n’est pas un bon résultat."