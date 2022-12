Bart Swings sixième de la mass start de Calgary, comme Sandrine Tas

Bart Swings a pris la 6e place du départ groupé (mass start) de la troisième étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse, dimanche à Calgary au Canada. Swings, champion olympique de la discipline, a dû se contenter de la 6e place d'une course remportée par l'Italien Andrea Giovanni. Il a précédé le Neo-Zélandais Peter Michael et le Kazakh Vitaliy Chshigolev.



Au classement général, Swings reste 4e avec 167 unités, derrière Giovanni (197), le Néerlandais Bart Hoolwerf (185) et Sud-Coréen Jae Won Chung (172e), respectivement 17e et 5e dimanche en finale.



Samedi, le Louvaniste avait pris la 6e place du 5.000 mètres en 6:14.107. Vendredi, il a débuté son weekend canadien par une 12e place du 1.500 mètres en 1:44.424.



Dans la mass start féminine, Sandrine Tas a aussi pris la 6e place. La Néerlandaise Irene Schouten s'est imposée, devant l'Américaine Mia Kilburg et sa compatriote Marijke Groenewoud.



Au classement de la Coupe du monde, Tas est 8e avec 142 points alors que Schouten occupe la tête (228) devant Groenewoud (220). La Coupe du monde de patinage de vitesse restera encore une semaine de plus à Calgary car la ville canadienne de l'Alberta accueillera, de vendredi à dimanche prochain, la quatrième des six étapes de la Coupe du monde.