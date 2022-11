Bart Swings pas inquiet par sa 6e place sur 5.000 mètres à Heerenveen

Bart Swings n'est pas encore parvenu à monter sur un podium d'une épreuve internationale cette saison mais le Louvaniste n'est pas inquiet pour autant. Samedi lors de la manche de Coupe du monde de patinage de vitesse de Heerenveen, il a terminé à la 6e place du 5.000 mètres.

Swings s'est même montré satisfait de son temps de 6:14.80 alors que le Néerlandais Patrick Roest s'est imposé grâce à un nouveau record de la piste (6:04.36). Le Néerlandais était accompagné sur le podium par les Norvégiens Sander Eitrem (6:08.24) et Hallgeir Engebraten (6:09.44).

"Nous sommes encore tôt dans la saison", a dit Swings, 8e du classement général de la Coupe du monde. "Les premiers championnats internationaux sont prévus en janvier. Je veux être en forme à ce moment-là. Je pense que l'Euro toutes distances est un bel objectif pour moi. Il y a encore une grosse marge de progression, même si ce n'était pas mauvais. Roest a été très bon et les Norvégiens, jeunes et bons, arrivent."



Swings, champion olympique de la discipline, a terminé 4e de la mass-start ce vendredi. Le Néerlandais Bart Hoolwerf s'est imposé au sprint devant le Sud-Coréen Chung Jae Won, 2e à Pékin, et l'Italien Andrea Giovannini.