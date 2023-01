Bart Swings décroche le bronze à l’Euro toutes distances, le Néerlandais Roest titré

Bart Swings a décroché la médaille de bronze lors de l’Euro de patinage de vitesse toutes distances (allround), dimanche, à Hamar, en Norvège. Le Néerlandais Patrick Roest a été titré devant le Norvégien Sander Eitrem.

Dans la dernière épreuve, le 10.000m, Swings a signé le cinquième temps de cette épreuve (13 : 22.92). Avec un total de 150.567 points, Swings termine troisième.

Vainqueur du 10.000m en 12 : 58.09, Roest décroche le titre avec 147.961 points, devant Eitrem (148.180). L’Italien Davide Ghiotto, deuxième du 10.000m, a pris la quatrième place (151.319) devant le Norvégien Peder Kongshaug (151.476), qui était l’adversaire de Swings dans la dernière épreuve.

Champion olympique du départ groupé, Swings, 31 ans, décroche sa troisième médaille dans un championnat d’Europe toutes distances, après l’argent en 2016 et le bronze en 2017. Il compte aussi deux médailles de bronze aux Mondiaux allround, en 2013 et 2022, à chaque fois à Hamar. Swings avait commencé la dernière journée par une quatrième place sur 1.500m, en 1 : 06.03, ce qui l’avait laissé au troisième rang du classement. Eitrem s’était emparé de la tête du classement en remportant cette épreuve en 1 : 44.44 devant Roest (1 : 45.83). Le Néerlandais a su renverser la situation lors de la dernière épreuve pour décrocher un deuxième titre européen toutes distances, après celui conquis en 2021. Il est aussi triple champion du monde de la discipline (2018, 2019 et 2020).