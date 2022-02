Bart Swings après son 5000m au JO 2022 : "J’espérais un peu plus"

Après sa 7e place lors du 5000m en patinage de vitesse, Bart Swings s’est présenté à l’interview. Le Belge semblait un peu déçu mais positif sur son état physique pour la suite de ses Jeux Olympiques.

"Ce qui est sûr c’est que j’ai tout donné. J’ai bien commencé ma course, je suivais le plan qu’on avait établi", explique Bart Swings. Mais pour le Belge, c’est à la mi-course que les choses se sont compliquées. En compagnie du futur champion olympique Nils van der Poel, recordman du monde sur la distance, le Belge voulait suivre son adversaire mais n’a tout simplement pas pu : "Je savais qu’à la mi-course, Nils van der Poel allait prendre le dessus. L’objectif c’était de m’accrocher à son rythme mais je n’ai pas réussi à bien le faire."

La suite est devenue trop difficile pour le Flandrien, qui a pourtant tout tenté : "J’ai essayé d’accélérer mais je ne suis pas bien resté dans ma technique. Ensuite c’est devenu trop dur."

Mais outre la déception, Bart Swings quitte la glace après cette première compétition lors de ces Olympiades avec un bon sentiment : "Je pense que je patine bien et que je vais bien physiquement. Je dois me contenter de ce résultat mais j’emporte un bon sentiment avec moi. Ce n’est pas catastrophique, mais tu regardes toujours vers le haut."

Et le Belge n’est pas du tout inquiet pour les autres épreuves de ses JO, au contraire : "Le mass start n’est pas du tout comparable au 5 km. Ce que je dois emporter avec moi aujourd’hui, c’est que je suis bien physiquement et techniquement. J’ai toute confiance pour les courses à venir et surtout dans le mass start."

Pour rappel, la mass start est prévue pour le samedi 19 février mais avant ça, Bart Swings s’alignera sur le 1500m et le 10.000m.