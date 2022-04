Bart Nieuwkoop : "Quand Teuma parle au groupe en français, je ne comprends pas un mot mais je crois chaque mot qu’il dit"

Entre 2015 et 2021, Nieuwkoop a joué dans son club formateur : Feyenoord Rotterdam. Il y a joué 80 matchs au total avant de le quitter gratuitement le club à la fin de son contrat. Là-bas, l’arrière-droit unioniste a remporté un titre de champion des Pays-Bas en 2017. Entre le titre avec Feneyoord et le potentiel titre avec l’Union, le joueur reste indécis sur le choix entre les deux : "Supposons qu’on le fasse. Je pense que cette question est en fait le plus beau compliment que je puisse recevoir. Celui avec Feyenoord était très spécial pour moi, j’ai toujours été un supporter et j’ai été formé là-bas. Alors que cette histoire avec l'Union est aussi juste phénoménale. Je ne peux vraiment pas choisir."

L’arrière-droit est en contrat avec le club bruxellois jusqu’en 2024. Pourtant, il a toujours voulu découvrir le football italien : "Finir cette saison d’abord. Et si je dois choisir… J’ai une passion pour l’Italie depuis mon plus jeune âge. Je n’ai pas nécessairement de club préféré là-bas, ce sont tous des clubs de football archétypaux avec une grande tradition. Le pays me plaît beaucoup, tout comme la façon de jouer au football. Tout est plus tactique, mais au fil des ans, il est aussi devenu plus offensif."