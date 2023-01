Bart De Wever devant Tihange 2 pour réclamer la prolongation de toutes les centrales

L'arrêt définitif de Tihange 2 ce mardi soir à 23h59 ne fait pas l'unanimité et divise aussi la classe politique. Une manifestation a lieu ce matin à 10H00 devant la centrale, à l'initiative de l'association internationale Stand up for Nuclear, pour réclamer la prolongation de toutes les centrales. Une manifestation à laquelle participent notamment Bart De Wever, le président de la N-VA, ainsi que le député fédéral Theo Francken.

Environ une centaine de personnes sont sur place. Des manifestants qui viennent parfois de loin comme de l'Allemagne ou des Pays-Bas. Beaucoup de Flamands ont également fait le déplacement.