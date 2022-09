Bart De Wever compare la Belgique à la Grèce : "Nous sommes au bord de la faillite"

Le président de la N-VA et bourgmestre d’Anvers Bart De Wever a tenu des propos forts dans De Zevende Dag, rapportent nos confrères de Het Laatste Nieuws. Selon lui, "Le pays est en faillite. Nous sommes la nouvelle Grèce.”

"Ce n’est pas une crise causée par Vladimir Poutine, mais provoquée par l’Europe qui a progressivement supprimé sa production d’énergie au cours de ce siècle", a-t-il affirmé en comparant l’attitude européenne à celle des Américains, désormais exportateurs de pétrole et de gaz.

Derrière l’attitude de l’Union européenne, pour lui, se trouverait un certain "dogmatisme vert" :

"Les normes climatiques ne servent pas à grand-chose si toutes vos entreprises vont en Amérique et en Chine pour produire, alors vous êtes en faillite et le climat n’est pas encore sauvé. C’est la dogmatique verte. Les gens doivent s’en rendre compte de temps en temps."