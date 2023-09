Bart De Wever à propos des élections : "La plupart des Flamands vont voter antisystème" et "pour un changement"

Les réformes prônées par la formation nationaliste flamande rejoignent celles que défend, côté francophone, le MR. Il s’agit notamment de l’emploi avec plus de sévérité par rapport aux chômeurs, par rapport au FOREM (Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi) et son pendant flamand le VDAB. Le Mouvement réformateur, allié naturel de la N-VA, ne l’est pourtant pas politiquement.

Bart De Wever précise : "pour le volet socio-économique on est très proche du MR". "Mais, monsieur Bouchez ne représente que 20% de la Wallonie. Il nage dans la mer Rouge et je comprends qu’il veut s’accrocher au bateau flamand pour avoir une gestion plus de droite, plus de centre droit." Une volonté qu’il peut comprendre du point de vue du MR, "mais ce n’est pas mon problème. Je constate que 80% des Wallons ne votent pas pour le MR. Donc pour moi, l’idée, c’est de faire un accord avec ces 80%, pour organiser le confédéralisme. Ce n’est pas ma tâche d’imposer à la Wallonie une gestion pour laquelle ils n’ont pas voté."

Thomas Gadisseux lui rappelle pourtant que cette option avait été choisie en 2014 avec Charles Michel. Doit-on en déduire que cela n’est pas possible à présent avec Georges-Louis Bouchez ? "On l’a fait en 2014, en effet, parce que le communautaire était impossible à ce moment-là", confirme Bart De Wever. Mais il ajoute que lors d’un congrès de son parti, "j’ai clairement dit à mes membres : le but c’est de gouverner la Belgique à la flamande pour cinq ans. Mais le plus grand but, derrière ça, c’est de convaincre la gauche wallonne que le système belge peut aussi se tourner contre eux". Cela devait inciter, dit-il, les Wallons à démarrer des négociations communautaires. "J’ai constaté en 2019-2020 qu’on a réussi. On a eu des discussions très ouvertes à ce moment-là avec le PS, sur l’avenir de la Belgique."

Des négociations que la N-VA espère poursuivre en 2024 avec le PS ? La N-VA vise une gauche wallonne, "tous les partis, sauf le MR", précise Bart De Wever.