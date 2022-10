Barry Sonnenfeld : “Je continue d’utiliser la caméra comme une source de comédie”

Le premier était top car je n’ai jamais réalisé de film auparavant. Je ne cherchais pas à le devenir et c’est le producteur Scott Rudin qui m’a demandé de le faire. Je n’étais pas une de ces personnes qui répétaient "je devrais réaliser ceci" ou "je ferais un meilleur boulot". J’aimais vraiment mon rôle mais j’ai accepté de réaliser "La famille Addams". Au départ, j’étais très nerveux : je me suis évanoui, j’ai beaucoup pleuré, … mais je me suis rendu compte que ce qui faisait la réussite d’un film était le jeu d’acteur. Je me suis assuré d’engager une très bonne équipe pour pouvoir m’empêcher de rester constamment à côté de la caméra et aller ainsi au plus près de mes acteurs. Ce dont je me suis rendu compte très tôt, c’est que ma manière de réaliser est proche de ma façon de traiter mes enfants. Certains ont besoin de câlins, d’autres de forces, d’autres encore de faiblesses, … Donc vous vous rendez compte de ce dont l’acteur a besoin et vous traitez chacun différemment. Je traitais ainsi Will Smith d’une autre manière que Tommy Lee Jones.

Voici ma philosophie à propos de la comédie, ce n’est pas très original pour moi mais il y a plusieurs choses. La comédie a besoin d’un faire-valoir et d’un comique. Elle a besoin de George Burns et Gracie Allen, de Jerry Lewis et Dean Martin, d’Abbott et Costello, … Vous ne voulez pas deux personnes drôles dans votre film. En fait, un des pires films que j’ai réalisé était "Wild Wild West" parce que Will Smith et Kevin Kline voulaient être drôles. Vu que j’avais déjà travaillé avec Will, il est venu me voir et m’a demandé si je pensais à quoi il pensait. Je lui ai dit "Oui, tu vas devoir être le faire-valoir car Kevin ne le fera pas." Par exemple, dans le cas du premier "Men in Black", Tommy ne connaissait pas cette règle donc il essayait toujours d’être drôle. J’ai dû travailler là-dessus pour faire qu’il ne soit pas drôle parce que son humour vient d’être le faire-valoir de Will Smith. S’il était aussi farfelu que lui, il n’y aurait pas de comédie. L’autre chose dont j’aimerais parler dans ma façon de filmer de la comédie est que les grands-angles sont drôles et les téléobjectifs ne le sont pas. Quand vous filmez avec un objectif grand angle, deux choses se passent. D’abord, la caméra est plus proche physiquement des acteurs. L’audience le sait inconsciemment et ils se sentent invités dans la scène. Il y a des réalisateurs comme Michael Mann ou Tony et Ridley Scott qui utilisent des téléobjectifs. C’est très beau car ils captent le décor en dehors du focus mais ils sont distants émotionnellement. Le grand-angle est de son côté émotionnellement accessible. Donc, pour les comédies, il faut A) un faire-valoir et un comique, B) utiliser des grands-angles et enfin C) faire parler les acteurs aussi rapidement que possible. Quand on regarde à toutes ces grandes comédies comme "L’impossible Monsieur Bébé", "La dame du vendredi", "Madame et ses flirts" ou "Les voyages de Sullivan", tous ces acteurs parlent chacun très vite sans écouter l’autre et cela ajoute une énergie et un rythme à la comédie. Voilà donc les trois choses : les grands-angles, un comique/ un faire-valoir et parler rapidement.