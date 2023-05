Barry : les retrouvailles de la famille de Bary/Barry sur les terres d’Odon, leur ancêtre commun

Ils sont quatre-vingt-quatre. Ils viennent de France, d’Allemagne, de Suisse, des Etats-Unis, d’Argentine et d’Afrique du Sud. Et le temps d’une matinée, ils viennent rendre hommage à leur ancêtre commun, Odon (ou Othon) de Barry, dans le village tournaisien du même nom.

"On ne sait pas grand-chose de lui. On a une date, 1020, mais on ne sait pas si c’est sa naissance, sa mort ou autre chose. Ce qu’on sait, c’est que son fils a été un compagnon de Guillaume le Conquérant et est parti en Angleterre", explique Marie-Christine de Barry, organisatrice de la réunion de famille.

Écoutez notre reportage audio sur cette réunion de famille insolite :