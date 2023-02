Barrett Strong, la machine à tubes de la soul music

Peu le connaissent outre-Atlantique, pourtant, voici un artiste qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la soul music. Disparu le 28 janvier dernier, Barrett Strong fut d’abord chanteur de soul et de R’n’B.

Né en 1941 à West Point, Mississippi, il a commencé sa carrière musicale à Detroit dans les années 50, où il a collaboré avec le légendaire producteur Berry Gordy. Barrett Strong a été l’un des premiers artistes à signer chez Motown Records, où il a enregistré certains de ses plus grands succès, comme "Money (That’s What I Want)" en 59, devenu un classique du genre et repris par de nombreux artistes de renom.